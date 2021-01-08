Тихановская обсудила с МИД Литвы поставки европейской вакцины от COVID-19

Источник материала: Ежедневник

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, в ходе встречи литовская сторона озвучила несколько важных направлений по дальнейшей поддержке Беларуси. При этом среди одного из первых вопросов было обсуждена передача для Беларуси европейской вакцины против COVID-19 под контролем офиса Светланы Тихановской. Это должно произойти через представителя по медицине, который должен появиться в скором времени.

В ходе встречи были обсуждены возможности реализации такой помощи. Среди одного из вариантов - получение белорусами так называемой вакционной визы в Литве. То есть жители Беларуси смогут получить визу, съездить в Литву и там вакцинироваться.