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Тихановская обсудила с МИД Литвы поставки европейской вакцины от COVID-19

08.01.2021 18:53 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром Мантасом Адоменасом.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, в ходе встречи литовская сторона озвучила несколько важных направлений по дальнейшей поддержке Беларуси. При этом среди одного из первых вопросов было обсуждена передача для Беларуси европейской вакцины против COVID-19 под контролем офиса Светланы Тихановской. Это должно произойти через представителя по медицине, который должен появиться в скором времени.

В ходе встречи были обсуждены возможности реализации такой помощи. Среди одного из вариантов - получение белорусами так называемой вакционной визы в Литве. То есть жители Беларуси смогут получить визу, съездить в Литву и там вакцинироваться.

 
 
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Бывшая кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась с новым министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и вице-министром...
 
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