|
Фотофакт. «Инфинити» влетел в подземный переход возле Комаровки
08.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
ДТП произошло днем 8 января на перекрестке улиц Куйбышева и Веры Хоружей.
Фото Максима Пушкина,
Сообщаетс, что водитель Infiniti не справился с управлением при повороте налево.
Пострадавших в результате ДТП нет.
Напомним, сегодня в стране сложные погодные условия из-за снегопадов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло днем 8 января на перекрестке улиц Куйбышева и Веры Хоружей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)