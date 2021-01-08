ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров

08.01.2021 19:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Италии. ЧП в итальянском Неаполе: у здания одной из местных больниц обвалилась парковка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров

В результате инцидента образовалась пропасть площадью 2 000 квадратных метров. Земля провалилась на глубину 20 метров. Информация о пострадавших не поступала.

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров

В итальянском Неаполе провалилась парковка: вместо стоянки дыра площадью 2000 квадратных метров

В районе происшествия работают экстренные службы. В больнице наблюдались перебои в подаче электричества и воды. По предварительным данным, почва обвалилась из-за подземных вод. Точные причины происшествия устанавливаются.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. ЧП в итальянском Неаполе: у здания одной из местных больниц обвалилась парковка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дай миллиончик, дай миллиончик» – это не наше, не беларуское
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by