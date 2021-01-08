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Голубь, который соблюдает ПДД лучше многих. Необычные кадры из Великобритании

08.01.2021 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В Великобритании автомобилист снял необычную картину: законопослушный голубь переходит дорогу – не удивляйтесь – по пешеходному переходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Голубь, который соблюдает ПДД лучше многих. Необычные кадры из Великобритании

Сначала птица стояла у края дороги и терпеливо ждала, пока проедут машины. А после, когда убедилась, что дорога свободна, спокойно перешла проезжую часть по зебре. Этот забавный ролик вызвал большой восторг у пользователей интернета.

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Новости Великобритании. В Великобритании автомобилист снял необычную картину: законопослушный голубь переходит дорогу – не удивляйтесь – по пешеходному...
 
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