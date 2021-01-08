Нефть подорожала до максимума с февраля 2020

пишет Интерфакс со ссылкой на Trading Economivs. Цены на нефть в ходе торгов в пятницу, 8 января, снова повысились и достигли 11-месячных максимумов. Оптимизм трейдеров связан, в частности, с сокращением добычи Саудовской Аравией в феврале-марте,Интерфакс со ссылкой на Trading Economivs.





Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 55,01 долларов за баррель. Это на 0,63 доллара (1,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.





Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет 51,3 долларов за баррель, что на 0,47 долларов (0,92%) выше уровня предыдущих торгов.

Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте. Также оптимизм связан с надеждой на принятие новых экономических стимулов в США после выборов. Это, скорее всего, ускорит восстановление экономики страны и увеличит спрос на энергоносители.

Добавим, в ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти.

Ранее стало известно о том, что Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти и газа. Компания Saudi Aramco работает над определением площади и размеров обнаруженных месторождений и оценкой количества нефти, газа и конденсата в них.



