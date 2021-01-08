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Нефть подорожала до максимума с февраля 2020

08.01.2021 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нефтяные котировки подскочили и достигли максимумов с февраля. Так, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в марте 2021 года составила $55,01 за баррель.

Цены на нефть в ходе торгов в пятницу, 8 января, снова повысились и достигли 11-месячных максимумов. Оптимизм трейдеров связан, в частности, с сокращением добычи Саудовской Аравией в феврале-марте, пишет Интерфакс со ссылкой на Trading Economivs.

Так, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила 55,01 долларов за баррель. Это на 0,63 доллара (1,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет 51,3 долларов за баррель, что на 0,47 долларов (0,92%) выше уровня предыдущих торгов.
Настроения трейдеров на этой неделе поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте. Также оптимизм связан с надеждой на принятие новых экономических стимулов в США после выборов. Это, скорее всего, ускорит восстановление экономики страны и увеличит спрос на энергоносители.
Добавим, в ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти.
Ранее стало известно о том, что Саудовская Аравия открыла новые месторождения нефти и газа. Компания Saudi Aramco работает над определением площади и размеров обнаруженных месторождений и оценкой количества нефти, газа и конденсата в них.
 
 
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Нефтяные котировки подскочили и достигли максимумов с февраля. Так, стоимость фьючерса на Brent с поставкой в марте 2021 года составила $55,01 за баррель.
 
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