Фотофакт: Легковушка влетела в подземный переход на Комаровке









"Сегодня возле Комаровского рынка легковой автомобиль влетел в подземный пешеходный переход", - рассказал корреспондент.





На месте происшествия находятся скорая помощь и ГАИ. По предварительной информации, погибших нет.













Как сообщил позже в телеграм-канал ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 42-летний водитель автомобиля Infiniti, двигаясь по ул. Веры Хоружей со стороны ул. Богдановича, при совершении левого поворота на ул. Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход.





"В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ", - уточнили в ведомстве.



