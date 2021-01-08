ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт: Легковушка влетела в подземный переход на Комаровке

08.01.2021 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Легковой автомобиль влетел в подземный пешеходный переход возле минской "Комаровки", сообщает с места событий корреспондент "Интерфакс-Запад" в пятницу.



"Сегодня возле Комаровского рынка легковой автомобиль влетел в подземный пешеходный переход", - рассказал корреспондент. 

На месте происшествия находятся скорая помощь и ГАИ. По предварительной информации, погибших нет.



Как сообщил позже в телеграм-канал ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 42-летний водитель автомобиля Infiniti, двигаясь по ул. Веры Хоружей со стороны ул. Богдановича, при совершении левого поворота на ул. Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход. 

"В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ", - уточнили в ведомстве.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легковой автомобиль влетел в подземный пешеходный переход возле минской "Комаровки", сообщает с места событий корреспондент "Интерфакс-Запад" в пятницу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ночь популизма, или Руины Олимпа Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by