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Фотофакт: Легковушка влетела в подземный переход на Комаровке
Источник материала: Партизан
Легковой автомобиль влетел в подземный пешеходный переход возле минской "Комаровки",
"Сегодня возле Комаровского рынка легковой автомобиль влетел в подземный пешеходный переход", - рассказал корреспондент.
На месте происшествия находятся скорая помощь и ГАИ. По предварительной информации, погибших нет.
Как сообщил позже в телеграм-канал ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 42-летний водитель автомобиля Infiniti, двигаясь по ул. Веры Хоружей со стороны ул. Богдановича, при совершении левого поворота на ул. Куйбышева не справился с управлением и въехал в подземный пешеходный переход.
"В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения. После осмотра медиков водитель отпущен. Пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГАИ", - уточнили в ведомстве.
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Легковой автомобиль влетел в подземный пешеходный переход возле минской "Комаровки", сообщает с места событий корреспондент "Интерфакс-Запад" в пятницу.
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