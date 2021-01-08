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Николай Щёкин сравнил события после выборов в США и в Беларуси: в Америке не хватило Президента Лукашенко
Источник материала: СТВ
Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения поддержавших его на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь же заверил, что голоса 75 миллионов «американских патриотов» будут услышаны. Интересно, что именно имел в виду Трамп и какими будут дальнейшие его шаги, а также реакция Европы на события в США.
Виктория Ходосок, СТВ:
Америка никогда не была для нас стандартом в демократии. Подошло то время, когда уже очевидное невозможно замолчать
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Америка никогда не была для нас стандартом в демократии. Просто все молчаливо играли эту роль, в Европе особенно. Вы нас не трогаете, помогаете – ну, и мы вашу демократию признаем. Но, наверное, подошло то время, когда уже очевидное невозможно замолчать. И европейцы знают, что такая же ситуация может появиться и у них. Хотя там другая схема выборов, но все-таки та же самая ситуация может появиться во Франции, в Германии.
Некоторые уже шутят, хотя, по-моему, это не шутка: в Америке не хватило Президента Лукашенко
Но здесь еще один момент. Вы заметили? Очень тенденция негативная, и мы это ощутили на себе после 9 августа, то, что пытались с нами сделать – вчера Трампа отключили от всех соцсетей. То есть частные юридические фирмы, скажем так, корпорации, я уже точнее буду выражаться, начали выражать интересы государственных организаций через эти соцсети. Вот это самое страшное. То есть и Конгресс, и, получается, правительство США зависят от тех частных корпораций, которые ведут все эти мессенджеры. И диктуют условия. Захотели – отключили президента, захотели – подключили. То есть вводится официально цензура, но на частном уровне, хотя только государство имеем право цензуру эту вводить.
Это пытались сделать у нас. И у нас Президент Лукашенко оказался действительно более прагматичным. Некоторые уже шутят, хотя, по-моему, это не шутка: в Америке не хватило Президента Лукашенко. Если бы он был, наверное, то, что произошло – дело не в Капитолии даже – не были бы заложены те механизмы взрывные, которые через несколько лет дадут о себе знать. У нас нет такого противоречия в обществе. И когда нам предлагают какой-то диалог, примирение, у меня вопрос оппонентам: примирение кого с кем у нас? Общество монолитно, едино. А то, что выходят, ну, как сказать, полтора-один (даже меньше) процентов на улицы – это прекратится рано или поздно.
Виктория Ходосок:
Европейцы давно уже привыкли жить не своим умом, они ведомые
Николай Щекин:
А Республика Беларусь оказалась такой непокорной, что ли. Ну вот дух показала страна, которая не согласилась ни с Западом, ни с Востоком, а хотела иметь свою независимость, суверенность и независимость. Ну, по большому счету, почему так и бесятся.
Виктория Ходосок:
Николай Щекин:
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Николай Щёкин сравнил события после выборов в США и в Беларуси: в Америке не хватило Президента Лукашенко
Дональд Трамп заявил, что не допустит неуважения поддержавших его на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И здесь же заверил, что голоса...
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