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Герой страны
Источник материала: Хартия'97
Герой страны
Вчера у Николая Автуховича был день рождения.
- Вчера был день рождения Николая Автуховича. Героя моей страны, которого обвиняют в терроризме, человека, которого имею честь знать, и называть Другом, - пишет читатель телеграм-канала
Человека, который верил, и надеюсь всё ещё верит в победу добра над злом. Мужественного, мудрого, честного, невероятно доброго, истинного патриота независимой и свободной Беларуси. Такие как Николай заставляют верить, что свободной нации рано или поздно быть... 58 лет сегодня - более 7 из них в заключении по политическим статьям в прошлом, и снова Николай в неволе по сфабрикованному делу.
Коля, жаль, что не можешь увидеть. Ты уникален. Держись. Мне стыдно, что пропустила последний звонок. Прости.
Правда за тобой! Жыве!
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Вчера у Николая Автуховича был день рождения.
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