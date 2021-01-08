Источник материала: Хартия'97

Герой страны 8.01.2021, 19:22

Николай Автухович

Фото: «Радыё Рацыя»

Вчера у Николая Автуховича был день рождения.

- Вчера был день рождения Николая Автуховича. Героя моей страны, которого обвиняют в терроризме, человека, которого имею честь знать, и называть Другом, - пишет читатель телеграм-канала «Баста!» .

Человека, который верил, и надеюсь всё ещё верит в победу добра над злом. Мужественного, мудрого, честного, невероятно доброго, истинного патриота независимой и свободной Беларуси. Такие как Николай заставляют верить, что свободной нации рано или поздно быть... 58 лет сегодня - более 7 из них в заключении по политическим статьям в прошлом, и снова Николай в неволе по сфабрикованному делу.

Коля, жаль, что не можешь увидеть. Ты уникален. Держись. Мне стыдно, что пропустила последний звонок. Прости.

Правда за тобой! Жыве!

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