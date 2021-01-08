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На территории воинской части в Уручье сгорели семь БТРов?

08.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На территории воинской части в Уручье сгорели семь БТРов?

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  • 8.01.2021, 18:48
  • 7,871
На территории воинской части в Уручье сгорели семь БТРов?

Пожар происходил в ангарах.

В Уручье пожар на территории воинской части.

Как пишет МЧС в твиттере, пожар происходил в ангарах.

Очевидцы сообщают, что загорелась техника. Около 7-8 БТРов, передает «Баста!».

МЧС отрицает информацию про БТР, и сообщает, что пожар в ангарах. Информации о пострадавших нет.

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