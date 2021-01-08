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На территории воинской части в Уручье сгорели семь БТРов?
Источник материала: Хартия'97
На территории воинской части в Уручье сгорели семь БТРов?
Пожар происходил в ангарах.
В Уручье
Как пишет МЧС в твиттере, пожар происходил в ангарах.
Очевидцы сообщают, что загорелась техника. Около 7-8 БТРов, передает
МЧС отрицает информацию про БТР, и
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Пожар происходил в ангарах.
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