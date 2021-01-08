Источник материала: Хартия'97

Ночь популизма, или Руины Олимпа Трампа 1 Виталий Портников

8.01.2021, 18:39

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Виталий Портников

Фото: facebook.com

Отказ от популизма должен стать добровольным выбором политической элиты и общества в любой стране.

На протяжении целого дня 6 января, оказавшегося для европейцев ночью с 6-го на 7-е, мировые телеканалы транслировали из Вашингтона кадры, которые раньше можно было увидеть разве что из столиц стран «третьего мира» и постсоветского пространства. Безумная толпа, прорывающаяся на штурм Капитолия. Откровенные фрики, занимающие кресла председателя сената и спикера палаты представителей.

Разбитые окна представительских учреждений. Спрятавшиеся от погромщиков конгрессмены. Если ещё несколько месяцев назад кто-то бы предположил, что президентские выборы в Соединенных Штатах приведут к такому неожиданному исходу, а рутинная процедура по утверждению результатов голосования завершится штурмом Капитолия, его сочли бы политическим фантастом.

Тем не менее, это произошло и шокировало практически всю американскую политическую и общественную элиту, как демократов, так и республиканцев. Хотя чему удивляться? Стоило понимать, к какому результату могут привести игры Дональда Трампа с демократическими процедурами и институциями. Эти игры начались ещё во время предвыборной кампании эксцентричного миллиардера, продолжались во время всего срока его президентских полномочий. А провал Трампа на выборах, его вполне предсказуемая неспособность переизбраться привели к кульминации этой большой и недостойной игры. И вот теперь мы видим её реальный результат. Это, конечно, ещё не руины демократии, но наверняка то, о чем стоит задуматься.

Ирония судьбы в том, что сторонники Трампа в рядах республиканской политической элиты вряд ли понимали, к каким реальным последствиям приведёт поддержка его кандидатуры на президентских выборах. На самом деле выдвижение кандидатуры Трампа на выборах президента США для самой Республиканской партии, для американской политической истории не было чем-то особенным.

Когда республиканцы оказывались не способны противостоять успеху конкурентов, когда ветер переставал дуть в их паруса – либо потому, что демократы лучше понимали тенденции развития страны, либо потому, что они находили харизматичного лидера, республиканцы без особых сомнений прибегали к услугам людей, никогда не участвовавших в политической жизни и не очень понимавших, как работают институции. Ближайший исторический пример, – пятизвездный генерал Дуайт Эйзенхауэр, который победил на президентских выборах в Соединенных Штатах после двадцатилетней монополии президентов-демократов. Вначале Франклина Рузвельта, а после – Гарри Трумэна.

Республиканские политики того времени были скучны и обречены на поражение от любого демократического кандидата. Но Эйзенхауэр – это Эйзенхауэр. Республиканцам с ним просто повезло. Так, как им повезло с Трампом. Потому что после двух сроков сверхпопулярного и харизматичного Барака Обамы, после выдвижения на пост президента страны Хиллари Клинтон, фигура которой ассоциировалась с ещё одним очевидным любимчиком простых американцев, её супругом и бывшим президентом Биллом Клинтоном, любой республиканский кандидат даже и мечтать не мог о победе. А Трамп мог. И он вернул партии, которая не могла расчитывать на успех, не просто власть, а надежду на продолжение политического доминирования. Надежду, которая казалась призрачной в условиях демографических перемен в США.

Вот только Трамп – не Эйзенхауэр. Боевой генерал, пусть и далёкий от политической борьбы, был ответственным и серьезным человеком, преданным своей стране. Настоящим американским патриотом, служившим Соединенным Штатам всю свою жизнь до избрания президентом. Да, пускай он не был политиком, но он был героем в самом высоком смысле этого слова, олицетворением американской мечты, мужества, преданности демократии. И когда такой человек, пусть даже и критиковавший пресловутую вашингтонскую бюрократию во время своей предвыборной кампании, стал президентом Соединенных Штатов, он оказался лидером, способным изменять и развивать американские институции.

А олицетворением чего, хотелось бы спросить, является Дональд Трамп?

При этом не только республиканцы могли не понимать, к какой катастрофе приведёт безответственное поведение Трампа. Он сам мог мало что понимать, потому что рассматривал свое поведение после выборов как своеобразную игру, которая должна была облегчить ему неприкосновенность по окончании президентского срока и даже возможность баллотироваться на второй срок по окончании срока полномочий президента Джозефа Байдена.

Так часто поступают недобросовестные бизнесмены, мы прекрасно знаем это по постсоветскому пространству. Лживые банкротства, угрозы, которые не обязательно будут подкреплены конкретными действиями. “Хуцпа”. И в результате ты спасаешь себя от неминуемого краха.

Трамп не учел только той простой вещи, что недобросовестной политик – это не недобросовестный бизнесмен. Что бизнесмен отвечает только за свою фирму. А политик отвечает за миллионы людей. И среди этих миллионов легко могут найтись идиоты, которые воспримут его слова всерьез и которые будут готовы к конкретным действиям ради того, чтобы их кумир, пусть даже и проигравший выборы, остался у власти. Потому что если он говорит, что выборы выиграл, если утверждает, что выборы сфальсифицированы – значит так оно и есть. Никаких доказательств не нужно. Нужно только верить словам кумира.

Теперь Америке придётся сделать самые серьезные выводы из происходящего кошмара. Опасен не просто сам Дональд Трамп. Опасен трампизм. Опасно неуважение к демократическим процедурам. Опасно неуважение к демократическим институциям. Опасна демагогическая грубая ложь, даже если с ее помощью можно на определённом этапе выиграть выборы и остаться в “дамках”.

Подобные процессы рано или поздно начинают приводить к разрушению даже самого сильного, самого современного государства. Отказ от популизма должен стать добровольным выбором политической элиты и общества в любой цивилизованной стране – от Соединенных Штатов, которые в шоке и ужасе прощаются с Трампом до Украины, которая пока ещё не простилась с Владимиром Зеленским, но тоже будет прощаться с ним в шоке и ужасе. Альтернатива отказу от популизма – это государственный крах и неисчислимые страдания миллионов людей, как противников так и сторонников этой отвратительной игры.

Виталий Портников, bykvu.com

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