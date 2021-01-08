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В Минске автомобиль ГАИ пробил разделительное ограждение и врезался в легковушку
Источник материала: Хартия'97
В Минске автомобиль ГАИ пробил разделительное ограждение и врезался в легковушку
Авария произошла на улице Орловской.
В Минске автомобиль ГАИ пробил разделительное ограждение и врезался в легковушку, передает
Авария произошла сегодня днем на улице Орловской. «Шкоду» гаишников занесло на мосту через проспект Победителей, легковушка пробила ограждение, выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой.
В ДТП никто не пострадал.
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Авария произошла на улице Орловской.
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