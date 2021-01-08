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В Минске автомобиль ГАИ пробил разделительное ограждение и врезался в легковушку

08.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минске автомобиль ГАИ пробил разделительное ограждение и врезался в легковушку

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  • 8.01.2021, 18:34
  • 4,410
В Минске автомобиль ГАИ пробил разделительное ограждение и врезался в легковушку
Фото читателя tut.by

Авария произошла на улице Орловской.

В Минске автомобиль ГАИ пробил разделительное ограждение и врезался в легковушку, передает nn.by.

Авария произошла сегодня днем на улице Орловской. «Шкоду» гаишников занесло на мосту через проспект Победителей, легковушка пробила ограждение, выехала на встречную полосу и столкнулась с легковушкой.

В ДТП никто не пострадал.


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Теги: Минск
 
 
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