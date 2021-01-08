«Дай миллиончик, дай миллиончик» – это не наше, не беларуское

Путин хотел заставить Лукашенко подписать 31 дорожную карту, поэтому и появился сценарий под Бабарико-Цепкало-Тихановского – практически такой же, как в 2010 году. Но сценарий Кремля в этот раз сработал как катализатор.





Валер Костка, подполковник КГБ в прошлом, по просьбе Беларускай праўды анализирует события 2020 года, которые навсегда изменили страну. , подполковник КГБ в прошлом, по просьбе Беларускай праўдысобытия 2020 года, которые навсегда изменили страну.





- Прошло пять месяцев мирного протеста против фальсификаций выборов и насилия со стороны государства. Как за это время изменилась страна?





- В первую очередь и главное – изменилось сознание граждан. Они открыли глаза, вышли из зомби-сна и воспринимают происходящее адекватно. Ложь и страх перестали быть инструментом управления массами со стороны власти. Общество отвергло ту политическую и экономическую модель, которую власть создавала 26 лет. Народ осознал себя единым и готовым взять на себя конституционную обязанность и ответственность как первоисточника власти. «Так жить нельзя, нам нужны перемены» – в этом лозунге заключается суть революции сознания на первом этапе.





На втором этапе будет идти поиск ответов на вопросы, какую политическую и экономическую модель необходимо создавать, как и какую власть избирать и как ее контролировать. На ряд принципиальных вопросов ответы уже готовы.





Беларуское общество находится только в начале своей революции, и решать придется множество сложных задач. Путь этот будет нелегким, но идти мы будем вперед, а не топтаться на месте или возвращаться в прошлое.





- Мирные протесты уступили под напором реакции со стороны действующего режима. Беларуская революция захлебывается в массовых репрессиях?





- Насколько я понимаю, вы очень увлекаетесь просмотром беларуского телевидения. Зомби-штамп «революция захлебывается» – это оттуда. Каждая программа по БТ начинается именно с этой фразы. Это так очень хочется власти, это их самовнушение для самоуспокоения.





Те граждане, которые осознали и восстали против лжи, насилия и несправедливости в нашем обществе, сторонниками всего этого негатива уже не станут. Число противников диктатуры будет только расти за счет тех, кто еще пока верит в ложь и надеется, что насилием можно народ поставить на колени. Придет время, и они это поймут и увеличат число сторонников протеста. Это процесс во времени. А время работает против диктатора и его системы.





Мирные уличные протесты – это всего лишь форма, внешнее проявление протеста граждан. Мирные уличные протесты уже выполнили свою задачу – обратили внимание мировой демократической общественности на то, что происходит в Беларуси. Выработали устойчивую и единую позицию в отношении несостоявшихся выборов в Беларуси и нелегитимности А.Лукашенко. Привели к принятию санкций в отношении высших должностных лиц Беларуси, Акта «О демократии, правах человека и суверенитете Республики Беларусь».





Идет процесс перехода количества в качество. Создаются низовые структуры местного самоуправления, налаживается координация между ними, решаются вопросы безопасности, вырабатываются новые тактика и стратегия. Появляются новые элементы из партизанского опыта наших предков.





Все идет в соответствии с объективными законами развития. Даже вспомнилась крылатая фраза из моей юности: «Есть у революции начало, нет у революции конца».





- Светлану Тихановскую часто называют лидером беларуской революции. Но она находится в изгнании и играет роль, скорее, голоса протестов; в политической эмиграции находится НАУ, а Координационный совет фактически разгромлен. Какую роль в беларуской революции играют лидеры?





- Беларуская революция сознания – это следствие. Причина – в протестных настроениях граждан на ложь А.Лукашенко и его проводимую политику в стране на протяжении 26 лет. Светлане выпал счастливый политический «билет». Она оказалась в нужное время в нужном месте с правильной политической позицией, совпадающей с чаяниями народа. Она стала символом беларуской революции с благородной целью – вернуть народу Беларуси конституционное право избирать и быть избранными на честных, демократических и прозрачных выборах.





Безусловно, за эти 5 месяцев Светлана набрала очень быстро и сильно политический вес и признается на международной арене политическим лидером Беларуси.





В изгнании С.Тихановская находится не по своей воле. Режим ее изгнал.





Совместно с Координационным советом и НАУ проделана большая и результативная работа не только на международной арене, но и в Беларуси. Поэтому нужно продолжать работать за границей. В Беларуси для всех их приготовлены камеры, а толку в камере от них не будет никакого.





Вернутся тогда, когда падет режим, и нужно будет организовать новую судебную и избирательную систему для проведения честных, демократических и прозрачных выборов.





Не нужно сейчас отвлекать свое внимание на проекты Конституции Республики Беларусь. Конституцию напишут те, кого изберет народ на новых выборах и президента и парламента.





В настоящее время в Беларуси происходит процесс возвращения народу конституционного права быть первоисточником власти. И лидером этого процесса, этой революции является сам народ.

На выборах народ изберет себе лидера и доверит ему штурвал власти.





- Главная задача любой революции – вопрос о власти. Но со стороны может показаться, что власть осталась в руках Лукашенко – такая же монолитная и устойчивая: госструктуры, силовые ведомства и спецслужбы остаются под его контролем. Что на самом деле происходит внутри государственного организма?





- Первоисточником власти в Республике Беларусь по Конституции является народ. Народ на выборах делегирует свои властные полномочия конкретному кандидату в президенты. И только после этого избранный президент обладает властными полномочиями и от имени народа имеет право управлять государством.





Если какой-то конкретный гражданин антиконституционным путем захватил власть и удерживает ее вооруженным путем – это уже

вопрос не о власти, а вопрос об особо опасном госпреступлении.

Те должностные лица, которые исполняют приказы, указы и т.д. данного гражданина, становятся соучастниками преступления. Те, кто понимает, что происходит, стараются из этих госструктур или силовых ведомств уволиться, чтобы не нести уголовную ответственность за совершаемое преступление.





Их система всеми силами старается удержать. Кого кнутом, кого пряником, кого компроматом, кого должностями и званиями, большими зарплатами.





Не думаю, что в этой пирамиде диктаторской власти есть какой-то монолит и идейная сплоченность. Они боятся обсуждать и высказывать свое мнение не только на работе, но и у себя на кухне. И никто не знает, кто первый кого сдаст, если мысли будут расходиться с «генеральной линией» диктатора.





-Так может быть стоило использовать опыт украинского Майдана для ускорения решения вопроса о власти в Беларуси?





- Украина и Беларусь находятся на разных уровнях своего демократического развития.





Если украинский народ почти 30 лет является хозяином в своей стране и не позволил себя лишить права избирать и быть избранным, то в Беларуси с 1994 года произошел откат к диктатуре, причем в самой извращенной форме. Народ перестал быть первоисточником власти и перестал избирать ее. Эта функция перешла к Л.Ермошиной.





В Украине все это время существовали разнообразные и независимые СМИ. В Беларуси все независимые СМИ были уничтожены.





В Украине политические партии борются за голоса избирателей, чтобы прийти к власти. Их много, и они разные. В Беларуси их нет, они уничтожены диктатором. Для имитации оставлены только придворные или ручные. Те и другие реально малочисленные.





В политические партии Украины входили бизнесмены, которые могли и финансировали различные акции, в том числе и Майдан. В Беларуси весь бизнес под контролем диктатора.





В Украине политические партии имели свои полувоенизированные структуры, в Беларуси их сразу бы причислили к террористам.





В Украине есть Конституция, Законы, суды, прокуратура, парламент, у нас все это подчинено одному правителю и используется против народа.





Украинский народ учится и совершенствует свою демократическую систему политического устройства. Беларуский народ только приступает к созданию демократической системы, демократических институтов власти.

Мирный протест для беларуского народа – это, пожалуй, самая правильная форма борьбы с диктатурой.

Именно власти заинтересованы придать мирному протесту некую форму экстремизма с участием «уголовников и проституток».





Как там В.Ленин говорил: «Мы победим, но мы пойдем своим путем».





- И часть политических лидеров, и часть общества все еще надеются на Кремль: мол, Путин заставит Лукашенко провести конституционную реформу, которая станет концом режима. Не занимаемся ли мы самообманом?





- Ворон ворону глаз не выклюет. Второго Лукашенко в Беларуси просто нет. На протяжении 26 лет А.Лукашенко решал для Кремля все стратегические задачи. Все остальное было просто «дымовой» словесной завесой. И на этих «выборах» не предполагалась замена А.Лукашенко. И даже после такой провальной компании В.Путин поздравил А.Лукашенко с победой.





А в том, что компания оказалась такой провальной, виноват в большой степени и сам В.Путин. Он решил воспользоваться политической ситуацией и заставить А.Лукашенко подписать 31 дорожную карту по фактическому объединению Беларуси и России.





Для этого и был написан сценарий под Бабарико-Цепкало-Тихановского, практически такой же, как в 2010 году. В 2010 году сценарий сработал. Напуганный информационной атакой со стороны Кремля, А.Лукашенко летит 9 декабря 2010 года в Москву и подписывает невыгодный Беларуси Таможенный союз. После этого информационная война резко прекращается, и в ночь с 19 на 20 декабря начинается террор против протестующих. Уголовные дела, 700 человек на сутки и т.д. – Москва закрывает на все глаза.





В сценарии 2020 года не учли уровень возросших протестных настроений. Сценарий Кремля сработал как катализатор. И все пошло как-то не так. В итоге – карты не подписаны, А.Лукашенко признан и на международной арене (среди демократических стран), и народом Беларуси нелегитимным. И Кремлю предстоит задача, не разрушая системы власти в Беларуси, заменить А.Лукашенко на прокремлевского кандидата.





А чем дольше Кремль поддерживает и финансирует режим в Беларуси, тем сложнее ему будет протащить своего ставленника. В связи с этой поддержкой в Беларуси растут антикремлевские настроения.





Что касается политических лидеров, которые надеются на то, что приедет барин, барин нас рассудит, – какие они лидеры, тем более политические?





Наши лидеры должны быть пробеларуские, рассчитывать и исходить из собственных сил и возможностей, надеяться на свой ум и руки и отношения с другими странами строить в интересах беларуского народа и государства.





Нужно научиться уважать себя, чтобы другие уважали нас. А бегать и изображать Паниковского из «12 стульев»: «Дай миллиончик, дай миллиончик» – это не наше, не беларуское.





- Лукашенко дал обет держаться до последнего ОМОНовца, а народ больше не хочет жить по-старому. Так что же ждет нас всех дальше?





- За 26 лет А.Лукашенко надавал столько обетов и обещаний, что трудно вспомнить, какое из них он выполнил. Интересная будет система власти – А.Лукашенко и один (два) ОМОНовец.

Главное, что у народа нет желания жить по-старому.

Что ждет нас дальше – известно только Господу Богу.





В наших силах начать налаживать нормальную жизнь в Беларуси – в первую очередь осознать и установить верховенство Закона и приоритет Права в нашем обществе.





Мы – единый народ и ничто и никто нас не должен разделять и властвовать. Мы должны стоять на объединительных основах и противостоять разделению. К примеру. Вы за Россию или Запад? Постановка вопроса разъединяет. Мы за Беларусь. Объединяет. Вы за православие или католицизм? Разъединяет. Мы за христианство. Объединяет и католиков, и православных, и протестантов. Без ущемления иудаизма и мусульманства.





Беларусы – добрый, трудолюбивый и мудрый народ. Будем жить своим умом во благо нашей Бацькаўшчыны и все у нас получится.







