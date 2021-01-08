Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» Алексея Вишневского занял 5 место на шестом этапе «ДАКАР-2021»

Источник материала: ОНТ

На ралли-рейде «Дакар» завершился 6-й этап. МАЗ Алексея Вишневского преодолел дистанцию с пятым результатом.

Белорусский экипаж проехал 448 километров за 4 часа 14 минут и 42 секунды. Победителю этапа Айрату Мардееву Вишневский проиграл 5 минут и 50 секунд. Весь пьедестал заняли представители команды «КАМАЗ-Мастер». Также в тройке лучших Дмитрий Сотников и Антон Шибалов. В общем зачёте Алексей Вишневский сократил отставание от третьего места до 35 минут. Белорусский экипаж в генеральной классификации сейчас на 6-й позиции. Сергей Вязович на старт не вышел. Напомним, что накануне экипаж 502-го МАЗа провёл ночь в пустыне из-за поломки. Сегодня Вязович снялся с гонки.

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