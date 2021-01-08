В Минске легковушка въехала в подземный переход

Источник материала: ОНТ

Минске легковушка въехала в подземный переход" class="one-news__figure-img">

В Минске водитель легкового авто не справился с управлением, в результате чего он въехал в подземный пешеходный переход. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.







Согласно предварительной информации, 42-летний водитель автомобиля Infiniti ехал по ул. Веры Хоружей со стороны ул. Богдановича. Во время поворота на ул. Куйбышева он не справился с управлением и, съехав с проезжей части, въехал в подземный пешеходный переход.

В результате происшествия никто не пострадал. Водитель после осмотра медиками был отпущен. Сам автомобиль получил механические повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

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