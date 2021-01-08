Роман Елетнов финишировал десятым в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, показав лучший результат в карьере

Источник материала: ОНТ

У мужчин норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на 10 километров.

Бё-младший допустил один промах, но показал невероятную скорость. Вторым стал его брат — Тарьей, который стрелял чисто, но уступил победителю 11 секунд. В тройке лучших ещё один норвежец Холм Легрейд.

Порадовали белорусские биатлонисты. Роман Елетнов с лучшим результатом в карьере финишировал на 10-й позиции. А Сергей Бочарников стал 13-м, повторив своё лучшее достижение.

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