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Роман Елетнов финишировал десятым в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, показав лучший результат в карьере
Источник материала: ОНТ
У мужчин норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на 10 километров.
Бё-младший допустил один промах, но показал невероятную скорость. Вторым стал его брат — Тарьей, который стрелял чисто, но уступил победителю 11 секунд. В тройке лучших ещё один норвежец Холм Легрейд.
Порадовали белорусские биатлонисты. Роман Елетнов с лучшим результатом в карьере финишировал на 10-й позиции. А Сергей Бочарников стал 13-м, повторив своё лучшее достижение.
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Роман Елетнов финишировал десятым в спринте на этапе КМ по биатлону в Оберхофе, показав лучший результат в карьере
У мужчин норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем спринтерской гонки на 10 километров. Бё-младший допустил один промах, но показал невероятную скорость....
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