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Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Источник материала: ОНТ
Возобновился Кубок мира по биатлону. Сегодня в Оберхофе прошёл женский спринт.
Образцовую гонку провела норвежка Тириль Экхофф. Она обошлась без промахов и выиграла у ближайшей преследовательницы Ханны Эберг из Швеции 26 секунд.
На третьей позиции финишировала австрийская биатлонистка Лиза-Терез Хаусвальд. Лучшей из белорусок стала Елена Кручинкина, которая заняла 8-е место, допустив при этом два промаха. Анна Сола – 26-я. Динара Алимбекова финишировала 37-й.
ФОТО: vg.no
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Возобновился Кубок мира по биатлону. Сегодня в Оберхофе прошёл женский спринт. Образцовую гонку провела норвежка Тириль Экхофф. Она обошлась без промахов и...
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