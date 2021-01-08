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Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

08.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Возобновился Кубок мира по биатлону. Сегодня в Оберхофе прошёл женский спринт. 

Образцовую гонку провела норвежка Тириль Экхофф. Она обошлась без промахов и выиграла у ближайшей преследовательницы Ханны Эберг из Швеции 26 секунд. 

На третьей позиции финишировала австрийская биатлонистка Лиза-Терез Хаусвальд. Лучшей из белорусок стала Елена Кручинкина, которая заняла 8-е место, допустив при этом два промаха. Анна Сола – 26-я. Динара Алимбекова финишировала 37-й.

ФОТО: vg.no

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Возобновился Кубок мира по биатлону. Сегодня в Оберхофе прошёл женский спринт.  Образцовую гонку провела норвежка Тириль Экхофф. Она обошлась без промахов и...
 
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