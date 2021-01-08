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2021-й – Год национального единства. Каким он должен быть? Мнения
Источник материала: ОНТ
2021-й – Год национального единства в Беларуси. Не только культуры, традиций, нашего прошлого, но и будущего. Вместе идти к конкретным целям – экономическим, политическим, правовым. Но в первую очередь объединиться там, где это можно сделать сегодня. Как это видят сами белорусы?
Подробности – в видеоинформации.
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2021-й – Год национального единства в Беларуси. Не только культуры, традиций, нашего прошлого, но и будущего. Вместе идти к конкретным целям – экономическим,...
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