Что происходит в США после нападения на Капитолий, в котором погибли 5 человек

Источник материала: ОНТ

Осудил нападение. Экс-президент США Дональд Трамп выступил против своих же сторонников. Он заявил, что нападение на Капитолий, в котором погибли 5 человек, осквернило основы американской демократии. В Вашингтоне продолжается комендантский час – две недели есть у Национальной гвардии США на урегулирование противостояния. О войсках в Вашингтоне в чёрный день для Америки и о принципах демократии, которая превращается в хаос, – Анатолий Занкович.



«Мы сфокусируемся на законной и мирной передаче власти новой администрации. Инаугурация Байдена состоится, как и было запланировано, 20 января», – историческое заявление Дональда Трампа. Он впервые публично признаётся в поражении на ноябрьских президентских выборах. Делать это нелегко, он не привык проигрывать, но после того, что случилось в Вашингтоне, по-другому и быть и не могло.

Америка в шоке – это, пожалуй, самое ёмкое определение того, что случилось. 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса собираются на совместное заседание, чтобы утвердить итоги выборов президента. Но спустя несколько часов толпа протестующих, поддерживающих Трампа, фактически штурмует Капитолий. Заседание сорвано, сенаторы спешно покидают здание. Призывы Трампа «сражаться изо всех сил», чтобы «вернуть нашу страну», толпа понимает слишком буквально. Мятежники прорываются внутрь.

В первые минуты американское общество ещё разделено. Одни говорят и верят, что это – пресловутая борьба за демократию. Но когда гибнут 5 человек (один из них – полицейский, который обеспечивал безопасность), оценка одна – это мятеж. Это грабеж и вандализм. Здание разгромлено, разбиты стёкла. 14 офицеров безопасности получили ранения.

Трамп ещё попытается назвать протестующих «великими патриотами» и объяснит восстание фальсификацией выборов. Но всё зашло слишком далеко. И подбирать корректные оценки никто уже не будет. Теперь это «государственный переворот и внутренний терроризм». Конгрессмены и главы крупнейших компаний и бизнес-объединений США, даже из числа тех, кто ранее поддерживал Трампа, заявят – его нужно срочно отстранить от власти. Неизвестно, что тот ещё предпримет за оставшиеся 13 дней на посту.

Главный вопрос сейчас и в США, и во всём мире: а как могло такое случиться? Ведь Америка всегда говорила: «Мы главная демократия на планете». Но теперь мир более категоричен: когда вы заявляете о ценностях, вы вот такое имели в виду? Что уж говорить о тех самых актах о демократии, которые Сенат принимает в отношении других стран, призывая их к «более свободному и демократическому будущему».

Похоже, вся пресловутая американская политика (и здесь нет деления на республиканцев и демократов) просто выстрелила себе же своим оружием. Пока в ногу. Но что дальше?

Разбор того, что случилось в Вашингтоне, идёт жёсткий. Уже найдены самодельные взрывные устройства. Рядом с одной бомбой обнаружен и автомобиль с винтовкой и «коктейлями Молотова». Мирный протест? Такие арсеналы вызывают чувство «дежавю». Аналогии и с погромами в Кыргызстане – там вообще ситуация идентичная. И с протестами в Беларуси. Только вот оценки событиям политики и авторы Telegram-каналов дают разные. Польские – предпочитают не замечать того, что случилось за океаном. Получается, там это – демократия, а здесь это – диктатура? Бывший посол США в России Майкл Макфол думает именно так.

А вот чему можно поучиться, так это реакции общества. Когда появилась угроза национальной безопасности, то в Беларуси правоохранительные органы называли «карателями и пособниками». А вот в США ФБР обратилось в соцсетях с просьбой помочь идентифицировать тех, кто участвовал в разгроме Капитолия. Так вот пользователи комментируют прямо под фото – что за человек и где живёт. Это называется содействие властям в поддержании правопорядка.

А в Белом Доме – череда громких отставок. Покинули свои посты пять высокопоставленных сотрудников Совета национальной безопасности. Ранее ушли со своих должностей министр транспорта США, глава Министерства образования. На этом фоне предвыборный лозунг Трампа «Сделаем Америку снова великой» спустя 4 года звучит уже по-особенному и даже где-то зловеще.

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