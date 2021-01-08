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Головченко: в 2020 году на экспорте молочной продукции Беларусь заработала более $2 млрд
Источник материала: ОНТ
Будущее агропромышленного комплекса Витебской области обсуждали сегодня в Глубоком.
На контроле премьер-министра реализация указа о развитии АПК Витебской области. И динамика положительная. Производство молока растет как по стране, так и в северном регионе Беларуси. Есть, конечно, и проблемные вопросы. Но на предприятии в Глубоком ситуация другая: здесь прибавили в выручке и в объеме реализации продуктов, появилась прибыль.
Делают ставку в Витебской области и на реконструкцию ферм.
ФОТО: БЕЛТА
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Будущее агропромышленного комплекса Витебской области обсуждали сегодня в Глубоком. На контроле премьер-министра реализация указа о развитии АПК Витебской...
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