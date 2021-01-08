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Головченко: в 2020 году на экспорте молочной продукции Беларусь заработала более $2 млрд

08.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Головченко: в 2020 году на экспорте молочной продукции Беларусь заработала более млрд

Будущее агропромышленного комплекса Витебской области обсуждали сегодня в Глубоком. 

На контроле  премьер-министра реализация указа о развитии АПК Витебской области. И динамика положительная. Производство молока растет как по стране, так и в северном регионе Беларуси. Есть, конечно, и проблемные вопросы. Но на предприятии в Глубоком ситуация другая: здесь прибавили  в выручке и в объеме реализации продуктов, появилась  прибыль.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Мы отгрузили в 2020 году на экспорт 4,4 млн т молочной продукции. Страна заработала более $2 млрд. Конечно, ещё есть узкие места, которые надо дальше "расшивать". Есть и нехватка средств в ряде хозяйств. Долги мы расчистили. Но пока недостаточный объем инвестиций для того, чтобы они могли самостоятельно крепко стать на ноги. В ряде районов, где неблагоприятные условия складываются для ведения сельского хозяйства. В Витебской области таких немало в силу природных обстоятельств». 

Делают ставку в Витебской области и на реконструкцию ферм.


ФОТО: БЕЛТА

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Будущее агропромышленного комплекса Витебской области обсуждали сегодня в Глубоком.  На контроле  премьер-министра реализация указа о развитии АПК Витебской...
 
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