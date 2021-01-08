Снег «за два сезона» и до -14°С: в Беларусь пришла зима

Источник материала: ОНТ

Морозы до -14°С. Такую погоду, как сейчас за окном, в Беларуси прогнозируют надолго. Так что снег с нами остается до конца зимы. За два сезона в Беларуси впервые выпало столько осадков.

Первыми неудобство почувствовали автомобилисты – на дорогах утром много аварий. В том числе с участием дорожных столбов и ограждений. На МКАДе 19-летний водитель вылетел через лобовое стекло от столкновения с опорой. Поэтому в ГАИ предупреждают: на дорогах скользко, надо быть внимательнее.

25-сантиметровый покров снега также повредил электросети. В 135 населенных пунктах в течение суток пропадал свет. Отключения сейчас оперативно устраняют аварийные бригады. Только в Минске на дорогу вышло 650 машин спецтехники – круглосуточно работают и дворники. Белорусам стоит готовиться к затяжному снегу – он не растает.





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