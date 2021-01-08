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Снег «за два сезона» и до -14°С: в Беларусь пришла зима

08.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Снег «за два сезона» и до -14°С: в Беларусь пришла зима

Морозы до -14°С. Такую погоду, как сейчас за окном, в Беларуси прогнозируют надолго. Так что снег с нами остается до конца зимы. За два сезона в Беларуси впервые выпало столько осадков.

Первыми неудобство почувствовали автомобилисты – на дорогах утром много аварий. В том числе с участием дорожных столбов и ограждений. На МКАДе 19-летний водитель вылетел через лобовое стекло от столкновения с опорой. Поэтому в ГАИ предупреждают: на дорогах скользко, надо быть внимательнее.

25-сантиметровый покров снега также повредил электросети. В 135 населенных пунктах в течение суток пропадал свет. Отключения сейчас оперативно устраняют аварийные бригады. Только в Минске на дорогу вышло 650 машин спецтехники – круглосуточно работают и дворники. Белорусам стоит готовиться к затяжному снегу – он не растает.


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Теги: Минск
 
 
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Морозы до -14°С. Такую погоду, как сейчас за окном, в Беларуси прогнозируют надолго. Так что снег с нами остается до конца зимы. За два сезона в Беларуси впервые выпало...
 
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