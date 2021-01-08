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СМИ: более 200 конгрессменов поддержали отстранение Трампа
Источник материала: ОНТ
Более 200 членов Конгресса США поддерживают идею отстранения президента США Дональда Трампа от должности. Об этом со ссылкой на телеканал NBC
По информации телеканала, почти все конгрессмены относятся либо к Демократической партии, либо к числу независимых членов Конгресса. В настоящий момент среди республиканцев имеется только один сторонник отстранения Трампа – это Адам Кизингер, представитель штата Иллинойс.
Напомним, в среду, 6 января, сторонники действующего президента после митинга, на котором он выступал, ворвались в здание Капитолия. В ходе штурма была застрелена одна из сторонниц Трампа. Еще трое человек погибли от причин, не связанных с насилием.
Впрочем, захват здания парламента не сумел сорвать утверждения Конгрессом победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США: заседание продолжилось спустя несколько часов, после захвата здания Капитолия.
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Более 200 членов Конгресса США поддерживают идею отстранения президента США Дональда Трампа от должности. Об этом со ссылкой на телеканал NBC сообщает РИА...
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