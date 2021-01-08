СМИ: более 200 конгрессменов поддержали отстранение Трампа

Источник материала: ОНТ

Более 200 членов Конгресса США поддерживают идею отстранения президента США Дональда Трампа от должности. Об этом со ссылкой на телеканал NBC сообщает РИА «Новости».

По информации телеканала, почти все конгрессмены относятся либо к Демократической партии, либо к числу независимых членов Конгресса. В настоящий момент среди республиканцев имеется только один сторонник отстранения Трампа – это Адам Кизингер, представитель штата Иллинойс.

Напомним, в среду, 6 января, сторонники действующего президента после митинга, на котором он выступал, ворвались в здание Капитолия. В ходе штурма была застрелена одна из сторонниц Трампа. Еще трое человек погибли от причин, не связанных с насилием.

Впрочем, захват здания парламента не сумел сорвать утверждения Конгрессом победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США: заседание продолжилось спустя несколько часов, после захвата здания Капитолия.

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