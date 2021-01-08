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Снег на голову: в Беларусь пришла настоящая зима с сугробами

08.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Последствия мощного снегопада устраняют в Минске и области. Борьбу с сугробами ведут несколько сотен дворников и почти тысяча единиц техники. Из-за снега усложнилась ситуация на дорогах. Некоторые районы остались без света. Корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова узнавала подробности.

Автомобилисты Беларуси начали свой день с физических упражнений. Машины за ночь превратились в сугробы. Кое-где с авто пришлось счищать до 20 сантиметров снега.

Из-за погоды в столице немало аварий. Некоторые водители не справились с управлением. Одних уносило на обочину, другие врезались в столбы. В нескольких областях сотрудники ГАИ освободили из снежных заносов несколько большегрузов и легковушек.

Между небом и землей

Как работают синоптики?
«В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме. Будет предпринят комплекс профилактических мер, направленных на выявление и пресечение грубейших нарушений правил дорожного движения», – сказал заместитель начальника управления ДПС и профилактики Главного управления ГАИ МВД Республики Беларусь Денис Ставский.

Снегопад оборвал и линии электропередачи. Из-за этого без света остались около 300 населенных пунктов. Аварийные бригады работали всю ночь.

«Стихия ударила по южным областям. С начала суток уже восстановлено электроснабжение в 168 населенных пунктах, сейчас ведутся работы по восстановлению еще в 150», – заявил начальник сектора по работе по СМИ «Белэнерго» Александр Мальков.

Энергетики Беларуси перешли на усиленный режим работы. Синоптики говорят, что снегопад не прекратится в ближайшие сутки. Не исключают, что такая погода продержится до конца выходных. Будет около минус четырех. А вот на следующей неделе к снегопадам добавятся еще и морозы. Белорусам обещают ночами до 13 градусов ниже ноля.



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Теги: Минск
 
 
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Последствия мощного снегопада устраняют в Минске и области. Борьбу с сугробами ведут несколько сотен дворников и почти тысяча единиц техники.
 
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