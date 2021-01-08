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Назван еще один возможный преемник Меркель на посту канцлера ФРГ
Источник материала: Партизан
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии. По данным источников, на сегодня он рассматривает такую возможность.
Фото: Йенс Шпан (jens-spahn.de)
Об этом пишет
По данным газеты, Шпан рассматривает возможность выдвижения на пост канцлера от Христианско-демократического союза (ХДС). Представители партии рассказали Bild, что министр "открыто думает о баллотировании и четко говорил об этом на переговорах".
"Йенс Шпан ясно дал понять, что он открыт для выдвижения на пост канцлера, если его результаты голосования в марте будут намного лучше, чем у Армина Лашета", - сообщил источник.
При этом сам министр здравоохранения Германии в комментарии Bild пока отрицает такие планы.
Напомним, ранее преемником нынешнего канцлера Ангелы Меркель называли Фридриха Мерца,
В конце года Меркель выступила с традиционным новогодним обращением, в котором подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Также она заявила, что за 15 лет у власти не было такого тяжелого периода, как во время пандемии COVID-19.
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии. По данным источников, на сегодня он рассматривает такую...
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