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Назван еще один возможный преемник Меркель на посту канцлера ФРГ

08.01.2021 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии. По данным источников, на сегодня он рассматривает такую возможность.


Фото: Йенс Шпан (jens-spahn.de)

Об этом пишет Bild.

По данным газеты, Шпан рассматривает возможность выдвижения на пост канцлера от Христианско-демократического союза (ХДС). Представители партии рассказали Bild, что министр "открыто думает о баллотировании и четко говорил об этом на переговорах".

"Йенс Шпан ясно дал понять, что он открыт для выдвижения на пост канцлера, если его результаты голосования в марте будут намного лучше, чем у Армина Лашета", - сообщил источник.

При этом сам министр здравоохранения Германии в комментарии Bild пока отрицает такие планы.

Напомним, ранее преемником нынешнего канцлера Ангелы Меркель называли Фридриха Мерца, пишет news.rbc.ua

В конце года Меркель выступила с традиционным новогодним обращением, в котором подтвердила, что больше не будет баллотироваться в канцлеры Германии. Также она заявила, что за 15 лет у власти не было такого тяжелого периода, как во время пандемии COVID-19.
 
 
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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан может выдвинуть свою кандидатуру на пост канцлера Германии. По данным источников, на сегодня он рассматривает такую...
 
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