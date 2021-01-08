|
Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с миром
Источник материала: Партизан
КНДР требуется всеобъемлющее расширение и развитие внешних связей с другими странами, говорится в докладе северокорейского лидера.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с миром, сообщает агентство Ренхап.
В докладе (Ким Чен Ына) говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей", - сообщают северокорейские СМИ.
На съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын пояснил, что такая необходимость продиктована, в частности, "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени",
Издание отмечает, что северокорейские СМИ не уточнили, с какими именно странами намерен улучшать отношения Ким Чен Ын.
Отметим, в новогоднем поздравлении Ким Чен Ын заявил, что в 2021 году КНДР приблизится к новой эпохе, когда будут реализованы "идеал и чаяние" народа страны
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
КНДР требуется всеобъемлющее расширение и развитие внешних связей с другими странами, говорится в докладе северокорейского лидера.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)