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Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с миром

08.01.2021 20:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

КНДР требуется всеобъемлющее расширение и развитие внешних связей с другими странами, говорится в докладе северокорейского лидера.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости улучшения отношений с миром, сообщает агентство Ренхап.



В докладе (Ким Чен Ына) говорится, что нам требуется всеобъемлющее расширение и развитие наших внешних связей", - сообщают северокорейские СМИ.

На съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын пояснил, что такая необходимость продиктована, в частности, "сложившейся ситуацией и наступлением нового времени", пишет korrespondent.net

Издание отмечает, что северокорейские СМИ не уточнили, с какими именно странами намерен улучшать отношения Ким Чен Ын. 

Отметим, в новогоднем поздравлении Ким Чен Ын заявил, что в 2021 году КНДР приблизится к новой эпохе, когда будут реализованы "идеал и чаяние" народа страны
 
 
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КНДР требуется всеобъемлющее расширение и развитие внешних связей с другими странами, говорится в докладе северокорейского лидера.
 
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