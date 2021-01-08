|
Техника гарнизона не пострадала. В одной из воинских частей в Минске загорелся склад
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кадры с места пожара в одной из воинских частей в Минске. Возгорание произошло днем 8 января на технической территории в одном из складов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На месте работали несколько пожарных расчетов. Столб дыма был заметен далеко от места ЧП. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Кадры с места пожара в одной из воинских частей в Минске. Возгорание произошло днем 8 января на технической территории в одном из складов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)