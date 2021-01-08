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Рождественский уикенд-2021 в Минске. Куда сходить в большие выходные?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минчане воспользовались возможностью, чтобы провести четыре дня максимально активно: покататься на коньках, поиграть в снежки и просто насладиться праздничной атмосферой. Пешие прогулки по заснеженному городу совершают целыми семьями и большими компаниями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Минич, корреспондент:
Несмотря на довольно раннее время, на ледовом катке ажиотаж. Минчане, чтобы устроить семейный выход в свет, достали с полок коньки или взяли напрокат. А если кто-то не умеет кататься – не беда: можно научиться прямо сейчас.
– Первый раз вывела детей на каток, учимся. Миша, тебе нравится?
– Да.
Очень рада, что пришла сегодня на каток, так как у родителей выходной. Получается, смогли выбраться куда-то.
Иногда езжу сюда, катаюсь с мамой, с папой, с дядей.
Пока мы не упали, очень удачно. Мы пришли попрактиковаться.
Многолюдно и на рождественских ярмарках: сувениры и сладости покупают жители и гости столицы. Работают торговые ряды буквально последние дни.
«Привезли ребёнка показать новогоднюю столицу». Что посмотреть на рождественской ярмарке в центре Минска?
Вчера очень хороший день был по торговле. Сегодня надеемся, что то же самое будет. Берите, выбирайте любой кусочек.
Очень хорошо проводим, весело. Видите, всей семьей, с внуками, детьми. Очень хорошо, спасибо, настроение хорошее, здоровье, слава богу, тоже.
Праздничные выходные – это еще и повод для фотосессий. А как иначе? Только ленивый не сделал снимок у новогодней ели. Одна из самых оживленных фотолокаций – на Октябрьской площади, где остановилась импровизированная колесница с лошадью.
Все очень красиво, дети просятся на елку погулять, поиграть.
Прыгаем, бегаем, веселимся таким вот образом. Приходили на елочку тоже сюда, отдыхаем.
Температура за окном продолжает стабильно опускаться вниз, а город – укрываться большим пуховым одеялом. В этом сезоне для жителей и гостей столицы, как всегда, подготовили массу зимних развлечений, так что скучать дома точно не придется.
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Новости Беларуси. Минчане воспользовались возможностью, чтобы провести четыре дня максимально активно: покататься на коньках, поиграть в снежки и просто...
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