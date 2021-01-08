Источник материала: Хартия'97

Снег и до -6°С ожидается в Беларуси в субботу 8.01.2021, 20:24

В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед.

Снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 9 января, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно. Временами будет идти снег, мокрый снег, ночью и утром местами сильный снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый с усилением до умеренного.

Температура воздуха в течение суток составит от нуля до минус 6 градусов.

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