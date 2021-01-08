|
Снег и до -6°С ожидается в Беларуси в субботу
Источник материала: Хартия'97
Снег и до -6°С ожидается в Беларуси в субботу
В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед.
Снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 9 января, сообщили
В субботу будет облачно. Временами будет идти снег, мокрый снег, ночью и утром местами сильный снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений слабый с усилением до умеренного.
Температура воздуха в течение суток составит от нуля до минус 6 градусов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)