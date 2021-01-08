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Над Антарктикой закрылась озоновая дыра

08.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Над Антарктикой закрылась озоновая дыра

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  • 8.01.2021, 19:54
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Над Антарктикой закрылась озоновая дыра
Фото: AFP

Озоновая дыра над Антарктикой начала стремительно расти с середины августа прошлого года.

Озоновая дыра над Антарктикой, которая в сентябре 2020 года достигла рекордных размеров, закрылась накануне нового года. Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Согласно сообщению, озоновая дыра над Антарктикой начала стремительно расти с середины августа прошлого года и достигла рекордного значения — 24,8 млн кв. км — 20 сентября, передает РБК.

В конце декабря она закрылась благодаря естественным метеорологическим условиям, несмотря на присутствие в атмосфере озоноразрушающих веществ.

Тем не менее, по данным организации, исчезновение дыры произошло позже, чем обычно, поскольку она была одной из самых глубоких с начала мониторинга озонового слоя 40 лет назад.

В мае 2020 года стало известно, что озоновая дыра над Арктикой, достигшая рекордного размера в марте, закрылась. Ее появление объясняли влиянием озоноразрушающих веществ в атмосфере и очень низкими температурами в стратосфере зимой.

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Озоновая дыра над Антарктикой начала стремительно расти с середины августа прошлого года.
 
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