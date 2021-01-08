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Вязович сошел с гонки, Вишневский приехал пятым: итоги нового дня «Дакара»
Источник материала: Onliner
Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович снялся с «Дакара», а Алексей Вишневский на другом болиде финишировал пятым в новом заезде. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «МАЗ».
Алексей Вишневский проехал трассу за 4 часа и 14 минут — это пятое время. Первые три места оказались за гонщиками на «КАМАЗах». Отставание Алексея от лидера заезда составило примерно 6 минут.
В общем зачете МАЗ-СПОРТавто» поднялся на шестое место и отстает от лидера на 1 час и 36 минут.
Сергею Вязовичу пришлось сняться с гонки, на шестой заезд он уже не выходил. Усилия команды сосредоточены на помощи второму экипажу.
Участники прошли половину марафона. Сейчас у них день отдыха, после чего ожидается один из самых длинных спецучастков — 471 километр. Он приведет машины в город Сакака. Ожидаются разные условия: песчаные холмы, каменистое плато и скоростные отрезки.
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Лидер команды «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович снялся с «Дакара», а Алексей Вишневский на другом болиде финишировал пятым в новом заезде. Об этом сообщает...
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