Вышел новый клип одной из самых заметных молодых поп-рок-певиц прямо сейчас

Источник материала: Tut.by

Вышел новый клип молодой певицы Доры на песню «Втюрилась». Этот трек — главный хит певицы в прошедшем году, в сама исполнительница — одна из самых заметных молодых поп-рок-певиц прямо сейчас.

Любопытная деталь: трек длится всего две минуты, что вполне характерно для молодых исполнителей. Длительность хита Slava Marlow «Снова я напиваюсь» , к слову, даже меньше.

Многие сравнивают Дору с Земфирой, но чего точно у нее не отнять, так это подросткового обаяния, которым она и привлекает многих слушателей. Другой известный трек девушки — «Дора-дура» — собрал 33 миллиона просмотров на YouTube.