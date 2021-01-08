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Вышел новый клип одной из самых заметных молодых поп-рок-певиц прямо сейчас

08.01.2021 21:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вышел новый клип молодой певицы Доры на песню «Втюрилась». Этот трек — главный хит певицы в прошедшем году, в сама исполнительница — одна из самых заметных молодых поп-рок-певиц прямо сейчас.

Любопытная деталь: трек длится всего две минуты, что вполне характерно для молодых исполнителей. Длительность хита Slava Marlow «Снова я напиваюсь», к слову, даже меньше.

Многие сравнивают Дору с Земфирой, но чего точно у нее не отнять, так это подросткового обаяния, которым она и привлекает многих слушателей. Другой известный трек девушки — «Дора-дура» — собрал 33 миллиона просмотров на YouTube.

Концерт Доры в Минске

Когда: 12 марта
Где: клуб «Брюгге»
Сколько: 30−60 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Вышел новый клип молодой певицы Доры на песню «Втюрилась». Этот трек - главный хит певицы в прошедшем году, в сама исполнительница - одна из самых заметных молодых...
 
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