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Вышел новый клип одной из самых заметных молодых поп-рок-певиц прямо сейчас
Источник материала: Tut.by
Вышел новый клип молодой певицы Доры на песню «Втюрилась». Этот трек — главный хит певицы в прошедшем году, в сама исполнительница — одна из самых заметных молодых поп-рок-певиц прямо сейчас.
Любопытная деталь: трек длится всего две минуты, что вполне характерно для молодых исполнителей. Длительность хита
Многие сравнивают Дору с Земфирой, но чего точно у нее не отнять, так это подросткового обаяния, которым она и привлекает многих слушателей. Другой известный трек девушки —
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Вышел новый клип молодой певицы Доры на песню «Втюрилась». Этот трек - главный хит певицы в прошедшем году, в сама исполнительница - одна из самых заметных молодых...
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