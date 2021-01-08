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В Минске автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках
Источник материала: Tut.by
В Минске 8 января автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках,
По предварительной информации, 21-летний водитель Renault двигался по ул. Таежной со стороны дома № 82 по ул. Солтыса в направлении дома № 189 по ул. Солтыса. Водитель легковушки сбил четырехлетнего ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках.
Мальчик госпитализирован — у него предварительно диагностировали ЧМТ легкой степени. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
В ГАИ напоминают о необходимости постоянного контроля за детьми и призывают выбирать горки, расположенные на закрытых для транспорта территориях — школьных дворах, парках, детских площадках.
Напомним, 8 января в стране сложные погодные условия из-за снегопадов. На дорогах страны —
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Мальчик госпитализирован - у него предварительно диагностировали ЧМТ легкой степени. Устанавливаются обстоятельства инцидента.
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