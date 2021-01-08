В Минске автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках

Источник материала: Tut.by

В Минске 8 января автомобиль такси сбил ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: t.me/gaiminsk

По предварительной информации, 21-летний водитель Renault двигался по ул. Таежной со стороны дома № 82 по ул. Солтыса в направлении дома № 189 по ул. Солтыса. Водитель легковушки сбил четырехлетнего ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках.

Мальчик госпитализирован — у него предварительно диагностировали ЧМТ легкой степени. Устанавливаются обстоятельства инцидента.

В ГАИ напоминают о необходимости постоянного контроля за детьми и призывают выбирать горки, расположенные на закрытых для транспорта территориях — школьных дворах, парках, детских площадках.

Напомним, 8 января в стране сложные погодные условия из-за снегопадов. На дорогах страны — заторы, ДТП, коммунальники работают в усиленном режиме . Днем из-за того, что водитель не справился с управлением, на перекрестке улиц Куйбышева и Веры Хоружей в столице в подземный переход влетел внедорожник.