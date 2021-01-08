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Renault сбил спускавшегося с горки на санках мальчика

08.01.2021 21:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске водитель такси, по предварительной информации, наехал на ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках. Подробности ДТП сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

21-летний водитель Renault ехал по улице Таежной со стороны дома №82 по Солтыса в направлении дома №189. Но не избежал столкновения с мальчиком 2016 года рождения на санках-ледянках. Ребенка госпитализировали, предварительно у него диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в Минске водитель такси, по предварительной информации, наехал на ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках. Подробности ДТП сообщает УГАИ ГУВД...
 
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