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Renault сбил спускавшегося с горки на санках мальчика
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минске водитель такси, по предварительной информации, наехал на ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках. Подробности ДТП сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
21-летний водитель Renault ехал по улице Таежной со стороны дома №82 по Солтыса в направлении дома №189. Но не избежал столкновения с мальчиком 2016 года рождения на санках-ледянках. Ребенка госпитализировали, предварительно у него диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Сегодня в Минске водитель такси, по предварительной информации, наехал на ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках. Подробности ДТП сообщает УГАИ ГУВД...
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