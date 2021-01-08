Renault сбил спускавшегося с горки на санках мальчика

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске водитель такси, по предварительной информации, наехал на ребенка, который спускался с горки на санках-ледянках. Подробности ДТП сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

21-летний водитель Renault ехал по улице Таежной со стороны дома №82 по Солтыса в направлении дома №189. Но не избежал столкновения с мальчиком 2016 года рождения на санках-ледянках. Ребенка госпитализировали, предварительно у него диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.