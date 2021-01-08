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В Минск пришла настоящая зима

08.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Минск пришла настоящая зима

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  • 8.01.2021, 21:18
В Минск пришла настоящая зима
фото: tut.by

Природа решила напомнить минчанам, что такое настоящая зима, и завалила город снегом.

По прогнозам синоптиков, снегопады прекратятся только к вечеру субботы. В Минске в уборке снега задействовано 620 единиц различной специализированной техники. Коммунальники расчищают город в круглосуточном режиме, но признаются, что дополнительная помощь все равно не помешает, передает tut.by.

— Мы призываем субъектов хозяйствования не оставаться в стороне и активно включаться в уборку снега на своих и закрепленных территориях. Только вместе мы можем сделать город чистым и безопасным, — цитирует агентство «Минск-Новости» заместителя председателя Мингорисполкома Александра Дороховича.

И хоть зима в городе для коммунальников — дельце хлопотное, но зато очень красиво. Смотрите сами.

















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Теги: Минск
 
 
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Природа решила напомнить минчанам, что такое настоящая зима, и завалила город снегом.
 
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