ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Капитализация Tesla впервые превысила $800 млрд

08.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Капитализация Tesla впервые превысила $800 млрд

1
  • 8.01.2021, 21:11
Капитализация Tesla впервые превысила 0 млрд
фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon

За 2020 год рыночная стоимость компании выросла в восемь раз.

Стоимость акций производителя электрокаров Tesla выросла на 4,9% в пятницу 8 января. Это увеличило капитализацию компании до рекордных $800 млрд, сообщает Reuters.

На предыдущих торгах рыночная стоимость компании превысила $774 млрд и превысила капитализацию Facebook. Тогда Tesla стала пятой по стоимости компанией на бирже Уолл-стрит.

За 2020 год рыночная стоимость компании выросла в восемь раз. Еще в понедельник 4 января Tesla оценивали в $744,5 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За 2020 год рыночная стоимость компании выросла в восемь раз.
 
Новости дня
Новости разные
 
США. Пелоси опасается, что Трамп инициирует военные действия или ядерный удар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by