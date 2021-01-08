Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Источник материала: Onliner

На Рождество в Беларусь пришла настоящая зимняя атмосфера. И пока пессимисты бурчат «машину теперь откапывать надо», остальные лепят снеговиков, катаются с горок, ловят языком снежинки и просто радуются, что эта зима принесла нам снег. В такое время ярмарки смотрятся прямо-таки сказочно, и мы как раз отправились на одну такую.