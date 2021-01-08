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Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

08.01.2021 21:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На Рождество в Беларусь пришла настоящая зимняя атмосфера. И пока пессимисты бурчат «машину теперь откапывать надо», остальные лепят снеговиков, катаются с горок, ловят языком снежинки и просто радуются, что эта зима принесла нам снег. В такое время ярмарки смотрятся прямо-таки сказочно, и мы как раз отправились на одну такую.

В центре Минска, возле Дворца спорта, обустроили весьма большую ярмарку с аттракционами и трассой для покатушек на машинках. Пришло много семей с детьми, атмосфера праздничная и дружелюбная. Цены тоже вполне приятные: по пять рублей стоят глинтвейн, грог и каштаны, также можно найти свиной шашлык. Есть мясо, с которого поднимается на морозе густой пар — отдельное удовольствие.

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска









Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска





Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска

Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска






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Теги: Минск
 
 
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На Рождество в Беларусь пришла настоящая зимняя атмосфера. И пока пессимисты бурчат «машину теперь откапывать надо», остальные лепят снеговиков, катаются с горок,...
 
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