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Фоторепортаж: нашли праздничное настроение в центре Минска
Источник материала: Onliner
На Рождество в Беларусь пришла настоящая зимняя атмосфера. И пока пессимисты бурчат «машину теперь откапывать надо», остальные лепят снеговиков, катаются с горок, ловят языком снежинки и просто радуются, что эта зима принесла нам снег. В такое время ярмарки смотрятся прямо-таки сказочно, и мы как раз отправились на одну такую.
В центре Минска, возле Дворца спорта, обустроили весьма большую ярмарку с аттракционами и трассой для покатушек на машинках. Пришло много семей с детьми, атмосфера праздничная и дружелюбная. Цены тоже вполне приятные: по пять рублей стоят глинтвейн, грог и каштаны, также можно найти свиной шашлык. Есть мясо, с которого поднимается на морозе густой пар — отдельное удовольствие.
термокружка, 0.5 л, до 12 ч, колба: сталь, корпус: сталь, цвет черный
термос, 1 л, до 26 ч, колба: сталь, корпус: сталь, цвет серебристый
термос для еды, 0.75 л, до 24 ч, колба: сталь, корпус: сталь, цвет нержавеющая сталь
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На Рождество в Беларусь пришла настоящая зимняя атмосфера. И пока пессимисты бурчат «машину теперь откапывать надо», остальные лепят снеговиков, катаются с горок,...
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