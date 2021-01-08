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5-й этап «Дакар»: Вишневский пятый, Вязович снимается с ралли из-за поломок

08.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Саудовской Аравии продолжается ралли-марафон «Дакар». Предыдущие этапы приучили нас к белорусским экипажам на пьедестале, но 8 января серия из четырех подиумов подряд прервалась, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

5-й этап «Дакар»: Вишневский пятый, Вязович снимается с ралли из-за поломок

Протяженность шестого спецучастка составила 348 километров. Экипаж «МАЗ-СПОРТавто» под управлением Алексея Вишневского занял пятое место, преодолев дистанцию за 4 часа 14 минут и 40 секунд. Это почти на 6 минут медленнее, чем у победителя этапа Айрата Мардеева из команды «КАМАЗ-мастер». В общем зачете среди грузовиков Вишневский поднялся на шестую позицию.

5-й этап «Дакар»: Вишневский пятый, Вязович снимается с ралли из-за поломок

Также сегодня стало известно, что из-за поломок с «Дакара» снимается экипаж Сергея Вязовича. Таким образом на оставшихся этапах ралли команду «МАЗ-СПОРТавто» будет представлять только грузовик Алексея Вишневского.

Люди в материале: Алексей Вишневский, Айрат Мардеев, Сергей Вязович

 
 
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Новости Беларуси. В Саудовской Аравии продолжается ралли-марафон «Дакар». Предыдущие этапы приучили нас к белорусским экипажам на пьедестале, но 8 января серия из...
 
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