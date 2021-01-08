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Соболенко вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, а Герасимов неожиданно завершил выступление в Анталье

08.01.2021 22:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает поход по сетке первого в 2021 году турнира WTA в Абу-Даби. 8 января белоруска преодолела барьер второго круга, сообщили в программе «СТВ-спорт».

На стадии 1/16 финала Соболенко встречалась с представительницей Австралии Айлой Томлянович. Как и в матче стартового раунда, в первом сете теннисистки доиграли до тай-брейка, на котором удача была на стороне белоруски. Во второй партии спортсменки без устали отдавали друг другу свои подачи, но австралийка делала это чаще. В итоге – 7:6, 6:4. В третьем круге Соболенко сыграет с туниской Унс Джабир.

Соболенко вышла в третий круг турнира в Абу-Даби, а Герасимов неожиданно завершил выступление в Анталье

А вот для нашего Егора Герасимова первый турнир в году закончился едва начавшись. В матче стартового раунда соревнований в Анталье белорус неожиданно уступил 271-й ракетке мира французу Тристану Ламазину 6:7, 2:6.

Люди в материале: Арина Соболенко, Айла Томлянович, Унс Джабир, Егор Герасимов, Тристан Ламазин

 
 
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Новости Беларуси. Арина Соболенко продолжает поход по сетке первого в 2021 году турнира WTA в Абу-Даби. 8 января белоруска преодолела барьер второго круга, сообщили в...
 
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