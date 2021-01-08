Источник материала: UDF

Фото: Yves Herman / REUTERS

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Амстердам решил лишить туристов легких наркотиков Амстердам решил лишить туристов, приезжающих из других стран, легких наркотиков.

«Конечно, план не будет претворен в жизнь завтра, думаю, что на это уйдет около года», — рассказала мэр города. Согласно этому решению, продажа легких наркотиков будет разрешена только жителям страны.«Мы наблюдали за тем, как все больше и больше молодых людей приезжали в Амстердам специально для того, чтобы посетить кофешопы», — отметила Халсема, подчеркнув, что, согласно результатам некоторых исследований, многие иностранные туристы откажутся от поездки в город, если они не смогут побывать в заведениях, где разрешена продажа легких наркотиков.Градоначальница пока не обсуждала данный вопрос с владельцами кофешопов и для начала хочет вынести его на рассмотрение членов городского совета. «Мы хотели бы, чтобы к нам приезжали люди, заинтересованные в красоте и богатстве наших учреждений культуры. А не туристы, которые приезжают сюда, чтобы употреблять алкоголь и наркотики», — подытожила она.Власти Нидерландов проводят политику терпимости к потреблению марихуаны, которая считается легким наркотиком, однако в последние годы они стали предпринимать усилия по уменьшению потока «наркотуристов». В 2012 году был принят закон, разрешающий пользоваться кофешопами только совершеннолетним гражданам Нидерландов, однако претворение его в жизнь поручено местным властям, и на местном уровне он встретил сопротивление.