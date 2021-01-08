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КХЛ. Минское «Динамо» в гостях обыграло «Динамо-Рига»

08.01.2021 22:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Третья победа подряд и первая за месяц виктория в основное время. Хоккейное минское «Динамо» 7 января в гостевом дерби разгромило рижских одноклубников, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях обыграло «Динамо-Рига»

Расшатывать худшую команду КХЛ «зубры» начали сразу же, положив первую в матче шайбу уже на 37-й секунде – отметился Фальковский. До конца стартовой трети минчане забросили еще дважды: свои фамилии на табло записали Соловьев и Принс. Между этими взятиями ворот «зубры» пропустили в меньшинстве, но эта оплошность на минчан не повлияла. Во втором периоде «бело-синие» добавили еще две шайбы – сперва отличился новичок клуба Варфоломеев, а затем Принс оформил дубль. Третий период превратился в формальность: обе команды поразили чужие ворота по разу и на этом разошлись. Последний гол за гостей на счету Еременко, в итоге 6:2 в пользу «Динамо-Минск».

КХЛ. Минское «Динамо» в гостях обыграло «Динамо-Рига»

Следующий матч «зубры» проведут 9 января в гостях у московских одноклубников.

Люди в материале: Степан Фальковский, Илья Соловьев, Шейн Принс, Павел Варфоломеев, Владислав Ерёменко

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Третья победа подряд и первая за месяц виктория в основное время. Хоккейное минское «Динамо» 7 января в гостевом дерби разгромило рижских...
 
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