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Финал Кубка Беларуси по мини-футболу состоится 9 января. Вот кто сыграет за главный титул

08.01.2021 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» 8 января стартовал «Финал четырех» 31-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал Кубка Беларуси по мини-футболу состоится 9 января. Вот кто сыграет за главный титул

В борьбу за трофей вступили по два коллектива из Минска и Гомеля. В первом полуфинале «Столица» соперничала с БЧ. Основное и дополнительное время закончилось со счетом 2:2, а в серии пенальти точнее оказались минчане – 5:3. Однако столичного дерби в титульном матче не будет – второй полуфинал таил в себе куда меньшую интригу. Гомельский ВРЗ разобрался с «Охраной-Динамо» со счетом 8:2. Финал Кубка Беларуси по мини-футболу состоится 9 января.

Финал Кубка Беларуси по мини-футболу состоится 9 января. Вот кто сыграет за главный титул

ВРЗ еще ни разу в истории клуба не брал этот трофей, а для «Столицы» победа в Кубке может стать первой с 2015 года.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. В могилевском спорткомплексе «Олимпиец» 8 января стартовал «Финал четырех» 31-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе...
 
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