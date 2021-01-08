Хоккей. Александр Макрицкий покидает минскую «Юность»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Макрицкий покидает пост главного тренера минской «Юности». Контракт со специалистом расторгнут по соглашению сторон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Макрицкий стал главным тренером столичного клуба в сентябре 2019 года, сменив у руля команды Михаила Захарова. Под руководством специалиста «Юность» взяла золото чемпионата Беларуси 19/20.





Сейчас «красно-синие» лидируют в турнирной таблице нынешнего сезона. В сообщении клуба «Юность» поблагодарила Макрицкого за самоотдачу и добросовестный труд. Временно исполнять обязанности главного тренера минчан будет Дмитрий Карпиков.