Шестой этап «Дакара»: Вишневский финишировал пятым, а Вязович снялся с гонки

Источник материала: Tut.by

Белорусские гонщики с переменным успехом проехали половину «Дакара»: лидер команды Сергей Вязович после ночевки в пустыне снялся с гонки, а МАЗ Алексея Вишневского благополучно приехал пятым. В целом, команда «МАЗ-СПОРТавто» укрепила свои позиции в турнирной таблице, сообщает пресс-служба ОАО «МАЗ».



Фото: МАЗ

Шестой заезд включал около 400 «боевых» километров и привел гонщиков в город Хаиль. Организаторы позаботились об участниках ралли, большинство из которых столкнулись со сложностями прохождения пятого этапа, и сместили сегодняшний старт на полтора часа, урезав к тому же дистанцию спецучастка. Сам спецучасток был непростым — по пути встречались крупные дюны, но белорусский экипаж преодолел их без происшествий.

МАЗ Алексея Вишневского проехал трассу с пятым временем — 4 часа 14 минут. Первые три места заняли «камазовские» экипажи. От победителя заезда Айрата Мардеева белорусы отстали почти на 6 минут.



Фото: МАЗ

В общем зачете спортивный МАЗ поднялся на шестое место и теперь отстает от лидера заезда — Дмитрия Сотникова — на 1 час 36 минут.

Сергей Вязович после ночевки в пустыне был вынужден сняться с гонки и на старт шестого заезда уже не выходил. Теперь усилия команды будут направлены на помощь второму экипажу под управлением Алексея Вишневского.

Позади половина марафона. Сейчас гонщиков ожидает день отдыха, после чего они направятся в город Сакака.