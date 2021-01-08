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Лобовое столкновение под Борисовом: один человек погиб, один в больнице
Источник материала: Tut.by
Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла днем 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Предварительно установлено, что 55-летний водитель Volkswagen Golf двигался по трассе Борисов — Березино — Бобруйск. На 33-м километре дороги он неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением авто, выехал на встречку и врезался в Peugeot.
Водитель VW от полученных в аварии травм умер на месте происшествия. Ремнем безопасности он пристегнут не был. Также травмы получила 43-летняя пассажирка Peugeot. Она была пристегнута ремнем безопасности.
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Авария произошла днем 8 января на трассе Борисов - Березино - Бобруйск.
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