Лобовое столкновение под Борисовом: один человек погиб, один в больнице

Источник материала: Tut.by

Один человек погиб, еще один получил травмы в аварии, которая произошла днем 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: МВД

Предварительно установлено, что 55-летний водитель Volkswagen Golf двигался по трассе Борисов — Березино — Бобруйск. На 33-м километре дороги он неправильно выбрал скорость движения, не учел погодные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением авто, выехал на встречку и врезался в Peugeot.



Фото: МВД



Фото: МВД

Водитель VW от полученных в аварии травм умер на месте происшествия. Ремнем безопасности он пристегнут не был. Также травмы получила 43-летняя пассажирка Peugeot. Она была пристегнута ремнем безопасности.