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Премьер-министр Финляндии: ЧМ-2021 не должен проходить в Минске

09.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Премьер-министр Финляндии: ЧМ-2021 не должен проходить в Минске

  • 8.01.2021, 23:16
  • 3,740
Премьер-министр Финляндии: ЧМ-2021 не должен проходить в Минске
Санна Марин

Ситуация с правами человека в Беларуси очень серьезная.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин поделилась мнением о возможном переносе чемпионата мира по хоккею из Минска в другую страну, передает «Трибуна».

«Лично я считаю, ЧМ-2021 не должен проводится в Минске. Ситуация с правами человека в Беларуси очень серьезная. Произошли насильственные аресты граждан, которые хотели реализовать свое избирательное право. Я считаю, что это очень серьезная ситуация, она требует решения и к ней нужно относиться таким же образом.

Лично я бы не стал проводить там соревнования, но это не вопрос правительства Финляндии.

Напомним, 27 декабря появилась информация, что чемпионат мира по хоккею будет перенесен из Минска. Об этом написало издание Watson. По сообщению ресурса, глава ИИХФ Рене Фазель в ближайшее время совершит визит в Минск, чтобы сообщить о переносе ЧМ лично Таракану.

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Теги: Минск
 
 
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Ситуация с правами человека в Беларуси очень серьезная.
 
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