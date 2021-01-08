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Пелоси обсудила с американским генералом защитные меры против применения Трампом ядерного оружия

09.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Пелоси обсудила с американским генералом защитные меры против применения Трампом ядерного оружия

  • 8.01.2021, 23:00
  • 8,336
Пелоси обсудила с американским генералом защитные меры против применения Трампом ядерного оружия
Нэнси Пелоси
фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Спикер Палаты представителей американского Конгресса назвала Трампа «нестабильным президентом».

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси обсудила с генералом Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США возможность применения «нестабильным президентом» Дональдом Трампом ядерного оружия.

Она сообщила, что получила заверения о существовании защитных мер на случай, если президент Трамп захочет применить ядерное оружие, передает CNN.

«Этим утром я разговаривала с председателем Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли, чтобы обсудить возможные защитные меры, чтобы не дать нестабильному президенту начать военные действия или получить доступ к кодам запуска и отдать приказ о нанесении ядерного удара. Ситуация с этим неуравновешенным президентом не может быть более опасной, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить американский народ от его несбалансированного нападения на нашу страну и нашу демократию», — цитирует телеканал ее письмо к членам ее фракции.

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Спикер Палаты представителей американского Конгресса назвала Трампа «нестабильным президентом».
 
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