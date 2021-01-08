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В Амстердаме намерены запретить продажу туристам легких наркотиков

09.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Амстердаме намерены запретить продажу туристам легких наркотиков

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  • 8.01.2021, 22:31
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В Амстердаме намерены запретить продажу туристам легких наркотиков
фото: pixabay.com

В кофешопы будут пускать только жителей страны.

Власти столицы Нидерландов Амстердама намерены запретить продажу туристам легких наркотиков. В кофешопы будут пускать только жителей страны.

Об этом сообщает NOS.

За последние двадцать лет количество кофешопов в Амстердаме сократилось с 283 до 166, но спрос на легкие наркотики все же вырос.

Мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что это решение не будет принято "завтра". Для начала вопрос запрета продажи легких наркотиков туристам обсудят в мэрии и с представителями бизнеса.

Халсема также называет "реальным риском" то, что торговля выйдет на улицу. При этом она считает, что изменение правил продажи легких наркотиков может поменять представление туристов о городе.

"Нам нужны туристы, которые приезжают ради богатства и красоты культурных учреждений. А не те туристы, которые приезжают сюда только гулять пьяными", - заявила она.

В Нидерландах распространены так называемые кофешопы, которые имеют разрешение на продажу марихуаны, а также продуктов, содержащих ее.

Отметим, что идею о запрете продажи легких наркотиков в Амстердаме обсуждались и ранее. Однако все они сводились к риску того, что запрет приведет к тому, что торговля переместится на улицы и станет незаконной.

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