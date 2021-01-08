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По всей Беларуси продолжаются вечерние акции протеста
Источник материала: Хартия'97
По всей Беларуси продолжаются вечерние акции протеста
Белорусы намерены протестовать до окончательной победы.
Подборка вечерних прогулок и цепей солидарности от читателей телеграм-канала
На фото Ангарская (Минск), Берёзовка, Вилейка, Витебск-Билево, Гродно-Девятовка, Малиновка (Минск), Новогрудок, Пружаны, Пулихова Захарова Андреевская (Минск), Скидель.
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Белорусы намерены протестовать до окончательной победы.
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