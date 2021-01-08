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«Штурм белорусского Капитолия состоялся в ноябре 1996 года»

09.01.2021 06:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Штурм белорусского Капитолия состоялся в ноябре 1996 года»
Фото: РИА «Новости»
Мнение политолога Дмитрия Болкунца.

Штурм белорусского Капитолия состоялся в ноябре 1996 года. Депутаты парламента (Верховного совета) оказались беззащитны перед молодым и дерзким президентом, уничтожавшим конституцию и принцип разделения властей.

19 ноября 1996 года в Конституционный суд поступило обращение от 73 депутатов Верховного Совета о начале процедуры отстранения от должности президента Александра Лукашенко в связи с систематическим нарушением им норм Конституции и законов Республики Беларусь.

Итогом переговоров президента и парламента при посредничестве России стало соглашение, которое Лукашенко не выполнил.

Кризис закончился только для Лукашенко, который избежал импичмента, но сделал результаты референдума о смене конституции обязательными.

Несогласных с политикой Лукашенко депутатов выгнали не только из парламента, но и с работы, самые буйные попали в тюрьму, некоторые потом бесследно исчезли.

События тех дней привели Беларусь в исторический тупик, заложили основы нынешнему политическому кризису и гражданскому противостоянию.

«Штурм белорусского Капитолия состоялся в ноябре 1996 года»
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Депутаты оказались беззащитны перед молодым и дерзким президентом.
 
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