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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Штурм белорусского Капитолия состоялся в ноябре 1996 года» Депутаты оказались беззащитны перед молодым и дерзким президентом.

Штурм белорусского Капитолия состоялся в ноябре 1996 года. Депутаты парламента (Верховного совета) оказались беззащитны перед молодым и дерзким президентом, уничтожавшим конституцию и принцип разделения властей.19 ноября 1996 года в Конституционный суд поступило обращение от 73 депутатов Верховного Совета о начале процедуры отстранения от должности президента Александра Лукашенко в связи с систематическим нарушением им норм Конституции и законов Республики Беларусь.Итогом переговоров президента и парламента при посредничестве России стало соглашение, которое Лукашенко не выполнил.Кризис закончился только для Лукашенко, который избежал импичмента, но сделал результаты референдума о смене конституции обязательными.Несогласных с политикой Лукашенко депутатов выгнали не только из парламента, но и с работы, самые буйные попали в тюрьму, некоторые потом бесследно исчезли.События тех дней привели Беларусь в исторический тупик, заложили основы нынешнему политическому кризису и гражданскому противостоянию.