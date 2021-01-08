Источник материала: UDF



В 2020 году "Брестскую газету" еще можно было приобрести в киосках

К чему ведет монополия на печать газет?

Прокуратура Бреста предупреждает

Дело об "оскорблении президента Беларуси"

Почему в регионах Беларуси закрываются газеты?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Закрытие газет и вызовы в прокуратуру: будни независимых СМИ в регионах Беларуси Для многих независимых журналистов и отдельных редакций в белорусских регионах минувший год стал аномальным на репрессии со стороны властей. Начало 2021 года тоже...

Еще несколько лет назад Брестская область на фоне других регионов Беларуси считалась едва ли не самой либеральной в стране - по крайней мере, если судить по количеству зарегистрированных независимых СМИ. Однако в 2020 году от условного "благополучия" мало что осталось.После того, как к конце минувшего года редакция негосударственного издания "Брестская газета" получила уведомление от местной типографии о прекращении сотрудничества, вопрос о том, где печатать газету, является для редакции самым актуальным."Мы работаем над решением этой неожиданно возникшей проблемы, но пока вариантов, где могли бы отпечатать тираж, у нас нет", - рассказал DW главный редактор "Брестской газеты" Виктор Марчук. Он объясняет это тем, что в Беларуси фактически существует государственная монополия на печать газет, поскольку лицензии на оказание таких услуг имеют лишь типографии, так и или иначе подчиненные властям.В сложившейся ситуации редакция "Брестской газеты" обратилась к своим читателям с призывом аннулировать подписку на 2021 год. "В условиях, в которые сегодня пытаются поставить наше издание, мы не уверены, что сможем выполнить свои обязательства, хотя все, что касается подготовки бумажной версии газеты к печати, делаем", - уточнил Марчук.Главный редактор "Брестской газеты" стал фигурантом еще одной истории, которая вызвала резонанс. Виктор Марчук вместе с другими брестскими журналистами и жителями города принял участие в записи видеообращения, в котором высказывается озабоченность эскалацией насилия в Беларуси.Как сообщил Виктор Марчук, он был вызван в городскую прокуратуру Бреста, где ему вынесли официальное предупреждение, "за распространение недостоверной информации". Какие именно слова в видеообращении являются недостоверными, в прокуратуре не пояснили и запретили фотографировать сам текст предупреждения, уточнив, что оно является устным.Вызванной по этому же поводу в прокуратуру брестской журналистке Наталье Пармон также не позволили лично ознакомиться с текстом официального предупреждения, где были упомянуты несколько статей Административного и Уголовного кодексов Беларуси. "В ответ я написала, что руководствуюсь основным законам в своей жизни - Библией, поэтому ложь не распространяю", - дополнила Наталья Пармон.Журналистов проинформировали, что они могут обжаловать это предупреждение в областной прокуратуре, но делать это в сложившейся правовой ситуации в Беларуси они не видят смысла.Еще более драматичные события происходят вокруг интернет-портала "Першы Рэгіён" ("Первый Регион"), который освещает общественно значимые события в Брестской области. В последние дни 2020 года в отношении корреспондента этого медиаресурса Сергея Гордиевича было возбуждено уголовное дело "за оскорбление президента Беларуси".Причиной стал якобы перепост сообщения в одном из Viber-чатов, администратором которого был и журналист сайта. Что именно оскорбительного было в том сообщении, пока не известно, но сейчас Сергей Гордиевич помещен под домашний арест в городе Дрогичине, а белорусские правозащитники признали его политзаключенным.Однако этим дело не ограничилось: обыски и изъятие цифровой техники продолжились у других сотрудников редакции в разных городах Брестской области. Так, редактора сайта "Першы Рэгіён" Павла Дайлида задержали прямо на улице в Ивацевичах и доставили в местный РОВД.Перед допросом журналисту настойчиво предложили оставить свой мобильный телефон в камере хранения в РОВД, что он и сделал. Как рассказал Павел Дайлид, впоследствии выяснилось, что за время нахождения в милиции с его аккаунта были удалены участники Viber-чатов и целые группы. "Разрешения на осмотр смартфона я не давал, никаких процессуальных документов мне также не предъявлялось", - сообщил редактор, который теперь намерендобиваться возбуждения уголовного дела по факту незаконного завладения телефоном и нарушения тайны переписки.Проблемы, с которыми в минувшем году столкнулись независимые журналисты в Брестской области, характерны и для других регионов. По информации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), в стране в течение 2020 года перестали издаваться сразу шесть общественно-политических газет.У четырех из них ("Свободные новости плюс", "Белгазета", "Газета Слонимская" и "Народная Воля") возникли проблемы с типографиями, которые под разными предлогами оказывались печатать. Еще два издания - "Борисовские новости" и "Вольное Глубокое" - закрылись по финансовым причинам.Вместе с тем в БАЖ констатируют, что даже в условиях роста популярности интернет-изданий некоторые негосударственные газеты в Беларуси остаются ведущими поставщиками независимой общественно-политической информации в своих регионах, сохраняя прежние тиражи.Как отметил главный редактор барановичской газеты "Intex-press" Владимир Янукевич, президентские выборы 2020 года и протесты после них показали, что у независимых региональных изданий есть доверие людей, которые нечасто пользуются интернетом и отдают предпочтение печатной продукции. И это тоже является причиной пристального внимания белорусских властей к ситуации на региональном медиарынке.