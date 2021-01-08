Источник материала: UDF

Кадр: John Dillermand: John lufter hunde

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Детский мультсериал о мужчине с длинным пенисом запустили в Дании В эфир датского телеканала DR запущен мультсериал о мужчине с длинным пенисом.

Мультсериал повествует о Джоне Диллерманде (фамилия переводится с датского как «человек-пенис»), усатом мужчине средних лет, который обладает гениталиями, способными удлиняться до десятков метров. При помощи своего пениса персонаж пытается решать бытовые проблемы, вроде готовки и выгула собак.Критики возмутились появлением мультсериала на телевидении, посчитав, что приключения мужчины с длинным пенисом не предназначены для детей. Некоторые датчане заявили, что шоу про мужские гениталии прославляет патриархальное общество и мешает гендерному равенству, что особо остро заметно на фоне движения против домогательств #MeToo, в конце 2020 года набравшего обороты в Дании.У мультсериала нашлись и защитники, напомнившие, что для детей гениталии зачастую являются чем-то смешным. Телеканал DR ответил критикам, что с легкостью мог бы запустить в эфир мультсериал «про женщину, которая не контролирует свою вагину», отметив, что самое важное, чтобы шоу нравилось детям.